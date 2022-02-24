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函館市企業局交通部によると、函館市電の１月の乗客数は前年同月比２３％...
道は、今年度の建設部所管の道社会貢献賞と道産業貢献賞の受賞者を決めた...
函館市経済部は昨年１１月、ｅ―Ｊａｎネットワークス（本社・東京）が開...
函館圏公立大学広域連合議会（藤井辰吉議長）の第１回定例会が１８日、函...
函館湾流域下水道事務組合議会（福島恭二議長）の第１回定例会が１８日、...
【北斗】北斗市の２０２２年度一般会計予算案の総額は２１年度当初比２・...
函館市教委は２２日までに、昨年７月に世界文化遺産に登録された「北海道...
函館市議会は２２日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第１回定...
【江差】町は２２日の町議会全員協議会で、６４歳以下の新型コロナウイル...
【江差】江差町の照井誉之介町長は２２日の町議会全員協議会で、江差追分...
ＪＡＬ（日本航空）は２４日、丘珠空港の滑走路凍結のため、函館―丘珠間...
函館少年刑務所は２４日、２０代男性職員と２０代男性受刑者各１人が新型...
ＪＲ北海道は２４日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業が難航しているた...
函館市教委は２４日、市立の小、中、高校計７校で児童・生徒の新型コロナ...
函館税関は２４日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染し...
【木古内】町は、発達した低気圧による昨年１１月２日の豪雨災害での対応...
【知内】町内産のカキ、ニラのメニューを提供する「知内かき小屋」は１月...