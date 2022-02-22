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【札幌】道と国際協力機構（ＪＩＣＡ、北岡伸一理事長）は１５日、外国人...
【江差】町は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店の利用促進...
【福島】町は２１日、陸上養殖事業を進めているアワビに関し、今年度のア...
【福島】町は、２１日の町議会経済福祉常任委員会で、施設の老朽化のため...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２１日開かれ、...
新型コロナウイルス「オミクロン株」の急激な感染拡大で、道南でも小中学...
渡島総合振興局と桧山振興局は２５日、道内外のバイヤーとのオンライン商...
【江差】桧山広域行政組合の照井誉之介理事長（江差町長）は１８日、江差...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールで「北海...
道南いさりび鉄道は２１日から暴風雪の影響で函館―木古内間の上下線で運...
函館市教委は２２日、市立小、中学校計４校で児童生徒の新型コロナウイル...
はこだて冬フェスティバル実行委は２２日、開催を延期していたイベント「...
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◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】えんどう桔...
【木古内】町は１０日から、４月以降に勤務する「地域おこし協力隊」の募...
【木古内】町は２２日の町議会総務・経済常任委員会で、人口減少対策とし...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２５日...