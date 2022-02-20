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【江差】桧山広域行政組合の照井誉之介理事長（江差町長）は１８日、江差...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールで「北海...
函館市は１８日、２５日開会予定の第１回定例市議会に提出する議案を発表...
函館開発建設部は１８日、函館・江差自動車道北斗茂辺地インターチェンジ...
【札幌】道は１８日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、道内全域...
函館市は新年度、一人親家庭で経済的不利益の解消につなげようと、養育費...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
【長万部】渡島総合振興局は１６日、道が取り組む「スマート道庁」の一環...
函館市は新年度、スケートボードの屋内練習場の整備に向け、調査費を予算...
【札幌】道は１５日の新型コロナウイルスの対策本部会議で、２０日が期限...
新型コロナの感染再拡大が始まった先月、函館市内の大学が感染対策に力を...
【北斗】ハウスで栽培した軟白ネギの収穫と出荷作業が、市内の農家で進ん...
昨夏の記録的な暑さを受け２０２１年産水稲の生産で、５割の生産者が気候...
道教育大学函館校はこのほど、地域づくり支援実習の報告会をオンラインで...
渡島総合振興局と桧山振興局は２５日、道内外のバイヤーとのオンライン商...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１０４人が新型コロナウイルス...
函館中央署などは１５日、函館市湯川地区の金融機関２カ所で、市民に特殊...
○…北斗市観光協会は、３月に開催する「北斗桜回廊」ボランティアガイド...
第９４回米アカデミー賞の４部門で候補作となっている映画「ドライブ・マ...
函館市松風町１６の「焼肉金剛苑」（宇美俊宏代表）はテークアウトで鍋や...