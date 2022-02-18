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函館市は新年度、一人親家庭で経済的不利益の解消につなげようと、養育費...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
【長万部】渡島総合振興局は１６日、道が取り組む「スマート道庁」の一環...
函館市は新年度、スケートボードの屋内練習場の整備に向け、調査費を予算...
【札幌】道は１５日の新型コロナウイルスの対策本部会議で、２０日が期限...
【北斗】北斗市は１４日、２０２２年度の当初予算案を発表した。一般会計...
【七飯】任期満了に伴う町長選（３月２２日告示、同２７日投開票）と、同...
【北斗】池田達雄市長の２期目最初の当初予算編成となる北斗市の２０２２...
【木古内】町は、今年度中に更新予定の「木古内町ハザードマップ」の素案...
道は、今年度の道社会貢献賞（建設雇用改善優良事業所）の受賞者を発表し...
【北京時事】北京冬季五輪第１５日は１８日、スピードスケート男子１００...
【札幌】道は１８日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、道内全域...
函館市内に５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町）の日本酒「『...
函館少年刑務所は１８日、２０代男性受刑者２人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに２６５６人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１６３人が新たに新型コロナウ...
道南いさりび鉄道は１８日、線路除雪業務を行う４０代、６０代、７０代の...
■新幹線が落とした雪の塊 新函館北斗駅 北海道新幹線が発着する新函...