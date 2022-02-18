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函館市は新年度、スケートボードの屋内練習場の整備に向け、調査費を予算...
【札幌】道は１５日の新型コロナウイルスの対策本部会議で、２０日が期限...
【北斗】北斗市は１４日、２０２２年度の当初予算案を発表した。一般会計...
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【北斗】池田達雄市長の２期目最初の当初予算編成となる北斗市の２０２２...
【木古内】町は、今年度中に更新予定の「木古内町ハザードマップ」の素案...
道は、今年度の道社会貢献賞（建設雇用改善優良事業所）の受賞者を発表し...
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■新幹線が落とした雪の塊 新函館北斗駅 北海道新幹線が発着する新函...
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〇…北海道日本ハムファイターズは、オフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（...
道南の小中学校や特別支援学校などが出品する「第５９回函館・渡島・桧山...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市（４月１日） ▽地方税共同機...
「町会へ入会するきっかけに」。多くの市町村で町内会の加入率低下が悩み...