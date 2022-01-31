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【松前】町議会第１回会臨時会が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...
【福島】町議会定例会１月会議が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...
【厚沢部】町は、人口減少や少子高齢化が進む地域の公共交通に、住民から...
教育旅行を受け入れ可能な宿泊施設は渡島管内に少なくても３３施設あるこ...
函館港地方港湾審議会（会長・宮武誠函館工業高等専門学校教授）が２４日...
渡島町村議会議長会は２７日、ホテル法華クラブ函館で定期総会を開き、欠...
渡島総合振興局が天然マコンブ対策として取り組むコンブの着生に特化した...
【知内】町のインターン地域おこし協力隊員として、東京都出身の宮崎淳さ...
函館市区選出の道議会議員、川尻秀之氏（自民党）が２７日午前９時４８分...
【七飯】第１回七飯町議会臨時会が２７日開かれた。住民税非課税世帯に対...
函館の冬の味覚として知られる「ごっこ」。丸々とした可愛らしい姿が七福...
五稜郭タワー（中野恒社長）は１月３１日、新型コロナウイルス感染急拡大...
渡島教育局は１月３１日、生徒の新型コロナウイルス感染により、函館中部...
函館市教委は１月３１日、市立の小中学校計１３校で児童・生徒の新型コロ...
函館税関は１月３１日、監視部の職員（年代・性別非公表）１人が新型コロ...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
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