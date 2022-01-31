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政治・行政

松前町議会臨時会　補正予算を可決

[ 政治・行政 ]

　【松前】町議会第１回会臨時会が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...

松前町議会臨時会　補正予算を可決

福島町議会臨時会　補正予算を可決

[ 政治・行政 ]

　【福島】町議会定例会１月会議が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...

福島町議会臨時会　補正予算を可決

川尻秀之道議が死去　函館市区選出

[ 政治・行政 ]

　函館市区選出の道議会議員、川尻秀之氏（自民党）が２７日午前９時４８分...

川尻秀之道議が死去　函館市区選出

七飯町議会臨時会　議案１件を可決

[ 政治・行政 ]

　【七飯】第１回七飯町議会臨時会が２７日開かれた。住民税非課税世帯に対...

七飯町議会臨時会　議案１件を可決
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町村ガイド・一般（１日～３日）

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　◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） 　（２日）...

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町村ガイド・健康（１日～３日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） 　（２日...

町村ガイド・健康（１日～３日）

松前町議会臨時会　補正予算を可決

[ 政治・行政 ]

　【松前】町議会第１回会臨時会が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...

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函館中部高など学級再開　函工高で学年、学級閉鎖に

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松前町議会臨時会　補正予算を可決

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