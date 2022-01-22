この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
ＪＲ北海道は２１日、千歳線植苗駅―南千歳駅間で新潟貨物ターミナル駅発...
【札幌】鈴木直道知事は２１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【知内】第１回知内町議会臨時会が２１日開かれた。住民税非課税世帯に対...
【鹿部】渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は１７日、子育て支援に役...
函館市が公表した住民基本台帳に基づく２０２１年１２月末時点の人口は、...
地域のスポーツ推進計画やスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する...
道は、飲食店などを対象とした新型コロナウイルス対策のワクチン・検査パ...
【厚沢部】第１回町議会臨時会が１９日に開かれた。住民税非課税世帯に対...
【鹿部】三和防災（函館市西桔梗町、佐藤雄亮社長）は１７日、町に防災用...
【北斗】１６日に無投票再選を果たした池田達雄市長が１８日、市役所に再...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）が今年４月の入学生限りで、来春の...
【知内】町は２１日、町役場に勤務する２０代の男性職員１人が新型コロナ...
【鹿部】町は２１日、職員２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
函館市教委は２１日、函館中部小学校、柏野小、神山小、青柳中で各１人、...
道警は２１日、函館方面本部交通課の３０代男性巡査長１人が新型コロナウ...
函館でも新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。新規感染者は昨年１...
道は、テレワーク奨励強化期間「ホワイト・テレワーク・デイズ２０２１」...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅は、来訪者に今年１年の願いや合格祈願を書き込...
特産品ＥＣサイト「北海道地元市場」を展開するロカラ（函館市鍛治１、中...