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函館市は、今春の導入を予定している、同性カップルを公的に承認する「市...
国の「防災とボランティア週間（１５～２１日）」に合わせた防災パネル展...
立憲民主党の鉢呂吉雄参院議員が１８日、国政報告のため函館新聞社を訪れ...
函館市はこのほど、２０２０年度の決算内容をグラフや表を使って分かりや...
函館市は１７日、津軽海峡フェリー（村上玉樹社長）と「災害時等における...
立憲民主党代表代行の逢坂誠二衆院議員が１６日、国政報告のため函館新聞...
道は今年から、公用のスマートフォン（スマホ）を全職員に貸与し、テレワ...
【札幌】鈴木直道知事は１４日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【上ノ国】第１回町議会臨時会が１４日、開かれた。子育て世帯臨時特別給...
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◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
卓球の第１８回北日本オープン・ファミリー杯大会（卓球ハウスファミリー...
函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、２年生２４人が３種類のス...
ソフトテニスの南北海道インドア選手権大会（函館ソフトテニス連盟主催）...
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函館市内の１８日発表分の新型コロナウイルスの感染者数は、１日としては...
函館市は３回目の新型コロナウイルスワクチン接種対象者に早期接種の実施...
道は、２９日にＬＧＢＴ（性的少数者）、２月１４日に再犯防止に関するフ...