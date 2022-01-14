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函館市議会臨時会は１３日、新型コロナウイルス緊急対策経費５９億８１８...
【乙部】町議会第１回臨時会が１３日、開かれた。「スマイル商品券」給付...
クルーズ客船の「にっぽん丸」（２万２４７２トン）を運航する商船三井客...
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函館市各種団体連絡協議会は１６日午前１０時から、函館市民会館小ホール...
【七飯】大沼合同遊船（川村晃也社長）は今季から、日没間近の午後４時半...
野菜好きの人が野菜を好きになったきっかけの一つに子どもの頃の栽培や収...
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