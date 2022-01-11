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２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...
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１１日に函館市民スケート場で開幕する予定だった第２４回函館新聞社杯ア...
函館地方気象台によると、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過す...
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