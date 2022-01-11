函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

北斗市議会１２日に臨時会

[ 政治・行政 ]

　【北斗】北斗市議会の第１回議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１１日に...

北斗市議会１２日に臨時会

知内町のふるさと納税が好調

[ 政治・行政 ]

　【知内】知内町の「ふるさと納税」の寄付金額が好調に推移している。２０...

知内町のふるさと納税が好調
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

松前町職員６人がコロナ感染

[ 社会 ]

　【松前】松前町は１１日、町職員６人の新型コロナウイルス感染が確認され...

松前町職員６人がコロナ感染

函新杯アイスホッケー、悪天候で順延

[ アイスホッケー ]

　１１日に函館市民スケート場で開幕する予定だった第２４回函館新聞社杯ア...

函新杯アイスホッケー、悪天候で順延
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

きょうの人生指針／誕生月占い

最新ニュース

１月１２日（水）のおくやみ

１月１２日（水）のおくやみ

江差町職員３人がコロナ感染　１２日午前は閉庁

江差町職員３人がコロナ感染　１２日午前は閉庁

荒天予想でＪＲ運休相次ぐ　１２日も始発から運休へ

荒天予想でＪＲ運休相次ぐ　１２日も始発から運休へ

松前町職員６人がコロナ感染

松前町職員６人がコロナ感染

ＡＮＡ、函館―新千歳間１往復欠航

ＡＮＡ、函館―新千歳間１往復欠航

函新杯アイスホッケー、悪天候で順延

函新杯アイスホッケー、悪天候で順延

渡島西部と桧山地方、１２日は暴風雪、高波に警戒を

渡島西部と桧山地方、１２日は暴風雪、高波に警戒を

北斗で２年ぶり出初め式　消防団員らを表彰

北斗で２年ぶり出初め式　消防団員らを表彰

上ノ国八幡宮のどんど焼き　今年も海岸で執り行う

上ノ国八幡宮のどんど焼き　今年も海岸で執り行う

野良猫にエサ与えないで　北斗の児童がポスター

野良猫にエサ与えないで　北斗の児童がポスター

最新動画

イル・ロカーレ～クッチーナ　イタリアーナ～／イタリア料理とワインが楽しめる

旭川成吉思汗　大黒屋　函館五稜郭店／クセのないラム肉味わって

元町の宿　雪月花／１棟貸しスタイルの宿

はっこう屋／道南産の大豆やこうじで手作り

ペットサロンホテルＤ＆Ｃ／愛犬と愛猫をトータルケア

動画一覧
道南リサーチ
周年特集バナー
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

1月11日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

1月11日のイベント情報

2022年1月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト