この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内では、新たに新型コロナウイルス感染者を確認されなかった日が、...
【札幌】鈴木直道知事はこのほど、函館新聞のインタビューに答えた。コロ...
【森】森町議会の野村洋議長が、町村議会議長総務大臣表彰を受けた。町議...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、国が承認した新型コロナ...
函館市独自の支援制度「商店街等年末年始消費拡大事業補助金」を利用して...
函館市、北斗市、渡島総合振興局、桧山振興局など官公庁は２８日、今年の...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２８日に開かれ...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
【森】町行政相談委員の山田俊明さん（７３）が総務大臣表彰を受賞した。...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
【七飯】来年３月に迫った任期満了に伴う七飯町長選（３月２２日告示、同...
【江別】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボー...
スポーツ担当になり３年目。昨秋以降、道内外への出張で地元選手の活躍を...
■経済的影響続く「コロナ禍２年目」（１～１２月） 「コロナ禍２年目...
新型コロナウイルスのＰＣＲ検査が受けられる、店舗型検査センターが２９...
大みそかを前に、函館市内のそば店は１年の締めくくりに欠かせない年越し...
１９８０年代のサッカー界を代表するスーパースターで、元アルゼンチン代...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
〇…海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９...
第３０回全国小学生作文コンクール「わたしたちのまちのおまわりさん」（...