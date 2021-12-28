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【森】町行政相談委員の山田俊明さん（７３）が総務大臣表彰を受賞した。...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
【松前】町内の海岸で大量のイワシの死骸が見つかった問題で、町は処理先...
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函館市議会第３回臨時会が２４日、開かれた。子育て世帯に１人あたり現金...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...
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◇北斗市（午前１０時―午後４時） 小松内科循環器科医院（七重浜５の...
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【札幌、旭川】道などは２８日、道内で新たに２０人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
【北斗】函館水産高校（亀山喜明校長）と大野農業高校（野村博之校長）の...
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