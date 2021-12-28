この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【森】町行政相談委員の山田俊明さん（７３）が総務大臣表彰を受賞した。...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
【松前】町内の海岸で大量のイワシの死骸が見つかった問題で、町は処理先...
【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新...
函館市議会第３回臨時会が２４日、開かれた。子育て世帯に１人あたり現金...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...
【木古内】町は２１日、あいおいニッセイ同和損害保険（東京）と地方創生...
マイナンバーカード（マイナカード）を使って新型コロナワクチンの接種証...
【札幌、江別、恵庭、千歳】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会...
【徳島】中学ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）の創立３０周年記念定期演奏会が２５...
２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...