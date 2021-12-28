函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    政治・行政

    ２４日に函館市議会臨時会

    [ 政治・行政 ]

    　函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...

    ２４日に函館市議会臨時会
    政治・行政 記事一覧へ

    最新記事

    松川町会でふれあいもちつき大会

    [ いきいき町会 ]

    　松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...

    松川町会でふれあいもちつき大会
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    男女浜分が決勝トーナメント進出　中学バスケ新人南大会

    男女浜分が決勝トーナメント進出　中学バスケ新人南大会

    男子北海道選抜がベスト８　ハンド・ＪＯＣカップ

    男子北海道選抜がベスト８　ハンド・ＪＯＣカップ

    北洋銀、道に牛乳贈答券寄贈　児童養護施設に配布へ

    北洋銀、道に牛乳贈答券寄贈　児童養護施設に配布へ

    松川町会でふれあいもちつき大会

    松川町会でふれあいもちつき大会

    ３０周年華やかに演奏　上磯吹奏楽団定期演奏会

    ３０周年華やかに演奏　上磯吹奏楽団定期演奏会

    丸井今井、テーオーで福袋販売の準備進む

    丸井今井、テーオーで福袋販売の準備進む

    コロナワクチン３回目接種後の抗体価上昇　国立病院が中間報告

    コロナワクチン３回目接種後の抗体価上昇　国立病院が中間報告

    桧山振興局の男性職員、無断欠勤で懲戒処分

    桧山振興局の男性職員、無断欠勤で懲戒処分

    コロナワクチン未接種者対象の無料検査始まる　函館は２９日から

    コロナワクチン未接種者対象の無料検査始まる　函館は２９日から

    ロコモ・フレイル市民公開講座　１月１１日まで

    ロコモ・フレイル市民公開講座　１月１１日まで

    最新動画

    元町の宿　雪月花／１棟貸しスタイルの宿

    はっこう屋／道南産の大豆やこうじで手作り

    ペットサロンホテルＤ＆Ｃ／愛犬と愛猫をトータルケア

    スイーツラボ　ベジフル／やわらかくて軽いシフォンケーキ

    老舗味めぐり／ラーメン館　ぶんぶく茶釜

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    12月28日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    12月28日のイベント情報

    2021年12月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト