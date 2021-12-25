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【松前】町内の海岸で大量のイワシの死骸が見つかった問題で、町は処理先...
【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新...
函館市議会第３回臨時会が２４日、開かれた。子育て世帯に１人あたり現金...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...
【木古内】町は２１日、あいおいニッセイ同和損害保険（東京）と地方創生...
マイナンバーカード（マイナカード）を使って新型コロナワクチンの接種証...
【北斗】第６回市議会臨時会が２２日、開かれた。子育て世帯への臨時特別...
【知内】第５回町議会臨時会が２２日開かれた。子育て世帯への臨時特別給...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
石川県出身の作家、赤地健さんと木田克之さんによる「ゆく年くる年展」が...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
木下グループ（東京）と北海道エアポート、函館空港ビルデングは２９日、...
２０２１年も残すところ１週間。函館市石川町の造園業、桔梗造園（山本久...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールに２０２...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年度は中止を余儀なくされた函館...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
コロナ禍が続いて約２年。この間、マスクの形状にも変化や進化が感じられ...