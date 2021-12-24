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函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...
【木古内】町は２１日、あいおいニッセイ同和損害保険（東京）と地方創生...
マイナンバーカード（マイナカード）を使って新型コロナワクチンの接種証...
【北斗】第６回市議会臨時会が２２日、開かれた。子育て世帯への臨時特別...
【知内】第５回町議会臨時会が２２日開かれた。子育て世帯への臨時特別給...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
政府は２１日、北海道～岩手県沖の日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュー...
政府が２１日に公表した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震での被害想定を...
【江差】第３回桧山広域行政組合議会定例会が２１日に開かれた。理事長の...
【札幌】道立江差高等看護学院（江差町）の学生らが教員からパワーハラス...
函館市内の小・中・義務教育学校で２４日、２学期の終業式があった。児童...
食品・酒類小売業やカフェ経営を手掛ける「十字屋」（函館市末広町、菅原...
【北斗】北斗茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童生徒２６人）、北斗石...
海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９日午...
【森】森小学校（金澤力校長、児童３３７人）２２日、森町とソフトバンク...
【上ノ国】上ノ国町商工会青年部（久末元部長）は２３日、クリスマスを待...
函館市議会第３回臨時会が２４日、開かれた。子育て世帯に１人あたり現金...
【札幌、旭川】道などは２４日、道内で新たに１２人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
道産根ボッケ、シマホッケの干物が自慢 戦後、米穀店からスタートし、2...