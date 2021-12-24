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【知内】第５回町議会臨時会が２２日開かれた。子育て世帯への臨時特別給...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
政府は２１日、北海道～岩手県沖の日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュー...
政府が２１日に公表した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震での被害想定を...
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【札幌】道立江差高等看護学院（江差町）の学生らが教員からパワーハラス...
函館市教委会は、ＮＨＫ広場（富岡町３）内に開設しているテニスコート（...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館大谷短大（福島憲成学長）こども学科２年による総合実践発表会が２１...
バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボール協会主催）...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
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