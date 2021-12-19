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函館青年会議所（函館ＪＣ）の紀國隆介理事長らメンバーが１６日、函館市...
渡島総合振興局は、人の移動が増え、飲食の機会も増える年末年始に向け、...
渡島総合振興局と桧山振興局は、若手職員が中心となって渡島、桧山管内で...
函館市の工藤寿樹市長は１７日の定例記者会見で、人と接触する機会が増え...
函館市は、１８歳以下に１０万円相当を支給する政府の新型コロナウイルス...
【今金】ＮＴＴ東日本と今金町は、社会課題の解決に向けたＩＣＴ（情報通...
【森】町はこのほど、児童数減少に伴い、来年度から濁川小学校（西館純校...
【乙部】第４回町議会定例会が１６日開会した。寺島努町長は、今年度一般...
【札幌】鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、健康上の理由で新型コロ...
【木古内】第４回町議会定例会が１６日開会し、一般質問に３氏が登壇した...
ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（日本ハンドボ...
新型コロナウイルス感染症の治療や感染予防で尽力する医療従事者に感謝の...
年末年始にかけて生乳の供給過多が深刻化、大量廃棄という最悪の事態も現...
函館青年会議所（函館ＪＣ）の紀國隆介理事長らメンバーが１６日、函館市...
函館市内で今季最低気温を記録した１８日、国の特別史跡五稜郭跡の堀では...
全国納税貯蓄組合連合会などが実施する今年度の「中学生の税についての作...
渡島総合振興局は、人の移動が増え、飲食の機会も増える年末年始に向け、...
ＪＲＡ函館競馬場（駒場町）では、高さ８メートルのツリーや馬などのイル...
伝統工芸品を集めた展示会「工芸で迎えるお正月」が函館市本町のギャラリ...
北海道付近が強い冬型の気圧配置となった影響で、渡島・桧山地方は１８日...