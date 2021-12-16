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【札幌】函館開建は、土砂崩れで６月から通行止めになっている乙部町館浦...
函館市の工藤寿樹市長は３日、市総合福祉センターで市内の福祉関係団体関...
【厚沢部】第４回町議会定例会は１５日、本会議を続行。道の駅あっさぶに...
道は、今年度の道社会貢献賞（自治功労者）の受賞者を発表した。受賞者は...
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立憲民主党函館支部（代表・平出陽子道議）と函館市議会民主・市民ネット...
【札幌】鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、健康上の理由で新型コロ...
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◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町（１７日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
【乙部】道南うみ街信用金庫乙部支店ロビーで、町内の風景などを撮影した...
【福島】松前署は８日、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、福島町内のロ...