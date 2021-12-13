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函館市は、出産後の女性を一定期間、産科医療機関に宿泊させ、肉体的、精...
新型コロナウイルスワクチンの３回目接種が今月から、道南でも始まった。...
松宮健治氏（公明党）＝午前１０時～１０時半 ①本市のグリーンインフ...
中山治氏（市政クラブ） 市内のいじめの状況について。 永澤篤市教...
函館市教委は１０日、市教委が認知した市内の学校での学級崩壊は昨年度に...
【北斗】新幹線トンネル有害残土を考える北斗市民の会（坂本常光会長）は...
道は、道内の農業、林業、漁業の仕事の魅力を紹介するＰＲ動画を制作し、...
函館市の第４回市議会定例会は９日、一般質問が始まり、５氏が登壇した。...
【福島】町は、新型コロナウイルス感染症の長期化や燃油代などの高騰が家...
【上ノ国】町は８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日～３０...
【北斗】市ＰＴＡ連合会（佐藤敦宏会長）の研究大会兼市教育講演会が４日...
【江差、上ノ国】１３日午後３時４５分ごろ、江差町椴川町、上ノ国町内郷...
低気圧による海上荒天で、青函フェリーは１３日午前の函館―青森間の６便...
【森】町は、滞納となっていた土地改良事業や下水道の負担金など総額２億...
ＪＡＬ（日本航空）は１３日、函館空港の降雪のため、函館―丘珠間の２往...
◇北斗市（１５日）▽おはなし会（市立図書館分館／前１０時半）▽絵本貸...
◇七飯町（１６日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...