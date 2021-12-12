この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は、出産後の女性を一定期間、産科医療機関に宿泊させ、肉体的、精...
新型コロナウイルスワクチンの３回目接種が今月から、道南でも始まった。...
中山治氏（市政クラブ） 市内のいじめの状況について。 永澤篤市教...
函館市教委は１０日、市教委が認知した市内の学校での学級崩壊は昨年度に...
【北斗】新幹線トンネル有害残土を考える北斗市民の会（坂本常光会長）は...
道は、道内の農業、林業、漁業の仕事の魅力を紹介するＰＲ動画を制作し、...
函館市の第４回市議会定例会は９日、一般質問が始まり、５氏が登壇した。...
【福島】町は、新型コロナウイルス感染症の長期化や燃油代などの高騰が家...
【上ノ国】町は８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日～３０...
工藤恵美氏（市政クラブ） 道が設定した新たな津波浸水想定で市内の浸水...
臨時国会が開会した。新型コロナや景気関連対策などを盛り込んだ過去最大...
函館国際ホテル総料理長の木村史能さん（５８）が監修したレトルト商品「...
○…函館市の万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、同町会館で世代間交流...
函館在住のジュエリー・アクセサリーデザイナー、畑中清美さん＝アトリエ...
コロナ禍でこれまでの生活スタイルが新しい方向へ動き、ウェブ会議アプリ...
１１月に札幌市で開かれたバレーボールの第９回櫻田義人杯ヤングクラブバ...
舞鶴港（京都府舞鶴市）を母港とする海上自衛隊第３護衛隊群（池内出群司...
函館柏野小学校（西口昌司校長）はこのほど、子どもたちの性被害を防ぐ教...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）はこのほど、道南の中学生、高...
北斗市が昨年創設した「商店街元気づくり事業補助金」を活用した創業が相...