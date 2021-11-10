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【鹿部】町はこのほど、日本生命函館支社（北村太支社長）と５項目で包括...
【江差】桧山管内の自治体や民間団体などが脱炭素化に取り組む「ひやまゼ...
【福島】町は、岩部クルーズ運航と岩部地区交流センターの管理について、...
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函館市主催の今年度最後となる合同企業説明会が５日、フォーポイントバイ...
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道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日午後６時半から、...
公立はこだて未来大学は２７、２８の両日、２０２２年度募集の学校推薦型...
函館西高校（高橋敏史校長）で４日、１年生２３６人を対象とした薬物乱用...
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ベラルーシ共和国と函館、北海道の交流を深める「ベラルーシ・北海道フォ...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度の本格運用が１０月...
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函館タクシー（岩塚晃一社長）は、乗客に季節を感じてもらおうと、車内に...