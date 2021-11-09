函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    政治・行政

    松前町の堀川さんに納税功労者表彰

    [ 政治・行政 ]

    　【松前】今年度の納税功労者渡島総合振興局長表彰で、町関係分の表彰状贈...

    松前町の堀川さんに納税功労者表彰
    政治・行政 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    就職活動の助けに　今年度最後の函館市主催企業説明会

    就職活動の助けに　今年度最後の函館市主催企業説明会

    共産党、市にコロナ特別支援金対象業種の拡大求める

    共産党、市にコロナ特別支援金対象業種の拡大求める

    道産食材目で味わう　日本調理技能コンクール写真パネル展、菊池さん最高賞

    道産食材目で味わう　日本調理技能コンクール写真パネル展、菊池さん最高賞

    安全な除雪作業を　江差道路事務所が初出陣式

    安全な除雪作業を　江差道路事務所が初出陣式

    先端科学移動大学　最先端の研究紹介

    先端科学移動大学　最先端の研究紹介

    函館山ロープウェイ、２カ月ぶり運行再開

    函館山ロープウェイ、２カ月ぶり運行再開

    燃料高騰いつまで…　市民や事業者悲鳴

    燃料高騰いつまで…　市民や事業者悲鳴

    青葉マンドリン室内楽団が１３日にコンサート

    青葉マンドリン室内楽団が１３日にコンサート

    道介護福祉士会が１２日にオンライン講演会

    道介護福祉士会が１２日にオンライン講演会

    佐藤まなさん所属のダンスチームが世界一に

    佐藤まなさん所属のダンスチームが世界一に

    最新動画

    イエローウィン／まつ毛パーマとネイルのサロン

    こっしーのおみせ／居心地の良い癒やしの場所に

    ｇｙｏｇｙｏ／水産物卸売業者直営店の刺身定食

    お持ち帰り専門店　こん堂／黒毛和牛の煮込み料理を気軽に

    ｃａｆｅ８８／時間を忘れてくつろげる空間

    動画一覧
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月 9日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月 9日のイベント情報

    2021年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト