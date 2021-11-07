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函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が４日、市南茅部総合セン...
渡島総合振興局は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録を...
【乙部】灯油価格の高騰が続いていることを受け、寺島努町長は５日、非課...
渡島総合振興局函館建設管理部は、今年度の維持・除雪功労者表彰式を渡島...
【札幌】鈴木直道知事は５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの冬の...
【福島】町は、水道使用量の少ない高齢者世帯などの負担を軽減するため、...
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今年の世相を反映した言葉を選ぶ「２０２１ユーキャン新語・流行語大賞」...
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７日は二十四節気の一つで、冬の始まりとされる「立冬」。函館市内では６...
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統合により今年度で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長、児童１０人...
函館オペラの会（大坂吉明会長）による第２４回公演「歌劇『愛の妙薬』」...
★函館市民文化祭が開幕（３１日） 今年度の函館市民文化祭が３０日、市...