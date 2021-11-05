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函館のＮＰＯ法人「語りつぐ青函連絡船の会」（湯川れい子理事長）は、１...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１０月２５日、１０月例...
函館市男女共同参画審議会（荒木知恵会長）が１０月２８日、函館市役所で...
【森】町はこのほど、町公民館で公共交通の在り方を考える意見交換会とワ...
【森】町議会の総務経済常任委員会（山田誠委員長）と民生文教常任委員会...
【札幌】秋のヒグマ注意特別期間（９月４日～１０月３１日）に合わせた「...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１日に開かれ、...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...
【北斗】立憲民主党道連の「２０２１赤潮被害対策本部」（本部長・逢坂誠...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
函館市は５日、来年２月２６、２７両日に函館アリーナで開催を予定してい...
【福島】町は、水道使用量の少ない高齢者世帯などの負担を軽減するため、...
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【七飯】七飯町功労者表彰式が３日、町文化センターで開かれた。文化功労...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...