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道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１０月２５日、１０月例...
函館市男女共同参画審議会（荒木知恵会長）が１０月２８日、函館市役所で...
【森】町はこのほど、町公民館で公共交通の在り方を考える意見交換会とワ...
【森】町議会の総務経済常任委員会（山田誠委員長）と民生文教常任委員会...
【札幌】秋のヒグマ注意特別期間（９月４日～１０月３１日）に合わせた「...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１日に開かれ、...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...
【北斗】立憲民主党道連の「２０２１赤潮被害対策本部」（本部長・逢坂誠...
【江差】町は２９日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地を活...
【北斗】市は２９日の市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）で、来年度...
全国から生徒を募集している奥尻高校（佐野佳夫校長）は６日午後３時から...
函館工業高校（伊藤良平校長）で２日、定時制課程の体験入学が開かれた。...
深堀町会と学童保育所スマイルキッズクラブの児童計２５人は１０月２３日...
今年の夏から道南では記録的大雨に見舞われることが多い。函館市戸井泊で...
道がまとめた２日の大雨による渡島管内での被害状況（４日午前１０時現在...
函館ゆかりの偉人５人組による２次元アイドル「ＨＡＫＯＭＥＮ（ハコメン...
函館のＮＰＯ法人「語りつぐ青函連絡船の会」（湯川れい子理事長）は、１...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は６日から写真展「大正３年 函...