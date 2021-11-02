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【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１日に開かれ、...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...
【北斗】立憲民主党道連の「２０２１赤潮被害対策本部」（本部長・逢坂誠...
【江差】町は２９日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地を活...
【北斗】市は２９日の市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）で、来年度...
第２期函館市活性化総合戦略の進捗（しんちょく）状況を評価検証する、市...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【北斗】函館開建函館道路事務所（河崎拓実所長）は２８日、北斗市追分４...
【七飯】町は新型コロナウイルスの影響で厳しい経営環境に置かれている飲...
渡島総合振興局函館建設管理部は２日午後６時から、道道４３号（大沼公園...
【森】町議会の総務経済常任委員会（山田誠委員長）と民生文教常任委員会...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長、児童１１人）と石別中学校（星正樹校...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽５日＝...
２日午後２時ごろ函館市青柳町１８の市道西部環状線沿いの電柱が強風の影...
【七飯】２日午前９時５５分ごろ、七飯町大川５のコンビニエンスストアに...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は２日、新たな新型コロナウイルス感染...
渡島総合振興局は、土砂崩れのため２日午前１１時半から通行止めとしてい...
市立函館保健所は２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...