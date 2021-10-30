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【北斗】市は２９日の市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）で、来年度...
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函館市文学館講演会「石川啄木講座」（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
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〇…丸井今井函館店（本町）は３１日午前１０時から、ハロウィーンにちな...
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