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総務省函館行政監視行政相談センター（小林浩二センター長）は１４日、テ...
渡島総合振興局は、道の脱炭素化施策「ゼロカーボン北海道」を実現するた...
函館市は、今夏に市民を対象に実施した「食品ロス削減モニター調査」の結...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...
【知内】町は、湯ノ里町内会館で開設している町立湯ノ里診療所に関して、...
市民団体と工藤寿樹市長がまちづくりについて意見を交わす「市長のタウン...
渡島総合振興局と桧山振興局は１２日、函館国際ホテルで「道南食のブラン...
【江差】第２回桧山広域行政組合議会定例会が１２日開かれ、歳入歳出にそ...
【乙部】岩盤崩壊に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
【乙部】町議会第４回臨時会が１２日に開かれた。国道２２９号の通行止め...
“春高バレー”出場を懸けた第７４回全日本高校バレーボール選手権大会北...
【帯広】第１００回全国高校サッカー選手権大会北海道大会（北海道サッカ...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で延期していた「北海道の酒アワード...
函館工業高校（伊藤良平校長、生徒６５９人）は１６日、同校で創立１１０...
函館大森浜小学校（紺野克典校長、児童４５６人）で１４日、「はこだてこ...
縄文文化にさまざまな切り口で触れるイベント「ドキ！ドキ！縄文エキスポ...
ＬＧＢＴ（性的少数者）にフレンドリーなまちづくりを考えるイベント「虹...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２３日、小説「鳳凰...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、２０２２...
函館の発展に尽くした函館四天王の１人、初代渡邉熊四郎（１８４０～１９...