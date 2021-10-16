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渡島総合振興局は、道の脱炭素化施策「ゼロカーボン北海道」を実現するた...
函館市は、今夏に市民を対象に実施した「食品ロス削減モニター調査」の結...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...
【知内】町は、湯ノ里町内会館で開設している町立湯ノ里診療所に関して、...
市民団体と工藤寿樹市長がまちづくりについて意見を交わす「市長のタウン...
渡島総合振興局と桧山振興局は１２日、函館国際ホテルで「道南食のブラン...
【江差】第２回桧山広域行政組合議会定例会が１２日開かれ、歳入歳出にそ...
【乙部】岩盤崩壊に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
【乙部】町議会第４回臨時会が１２日に開かれた。国道２２９号の通行止め...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）が１２日開かれた。...
衆院道８区（渡島、桧山管内）に立候補予定の立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
【森】駒ケ峯温泉「ちゃっぷ林館」の指定管理者「ワイエス海商」は１７日...
１９日公示―３１日投開票の衆院選について、函館市選管は１５日、投開票...
総務省函館行政監視行政相談センター（小林浩二センター長）は１４日、テ...
医療法人徳洲会共愛会病院（函館市中島町、立石晋病院長）は今月から、泌...
２０１９年９月に函館市中道１の交差点で通学途中に右足を切断する交通事...
函館市総合福祉センターで活動する絵画サークル「虹彩（にじいろ）の会」...
旭川市のアンティークショップ「布遊び＆古布屋」（斉藤千栄子代表）によ...
函館音楽協会（石丸典子会長）は８日、秋季定期演奏会を市芸術ホールで開...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...