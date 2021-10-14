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市民団体と工藤寿樹市長がまちづくりについて意見を交わす「市長のタウン...
渡島総合振興局と桧山振興局は１２日、函館国際ホテルで「道南食のブラン...
【江差】第２回桧山広域行政組合議会定例会が１２日開かれ、歳入歳出にそ...
【乙部】岩盤崩壊に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
【乙部】町議会第４回臨時会が１２日に開かれた。国道２２９号の通行止め...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）が１２日開かれた。...
内外情勢調査会函館支部は８日、１０月の懇談会をホテル函館ロイヤルで開...
【江差】各産業分野などの関係者らと照井誉之介町長が対話する今年度の「...
函館市の陣川あさひ町会（上野山隆一会長）が主体となり運行する通学バス...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を記念した「北の縄...
【七飯】町は１４日、町内の医療機関で日本脳炎ワクチンを接種予定だった...
【知内】町は、湯ノ里町内会館で開設している町立湯ノ里診療所に関して、...
【森】日本冷凍食品協会（会長・大櫛顕也ニチレイ社長）と町は、昨年迎え...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会「第１回Ｗｅ ａｒｅ...
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０８人）で１２日、２年生が市内企業な...
「第２１回高校生ものづくりコンテスト北海道ブロック大会」（道工業高校...