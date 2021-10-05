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【厚沢部】町職員が政策を考える力を身に付け実行する能力を高める「町施...
函館市は、市職員の給与明細書などの裏面に来年１月から１年間掲載する広...
函館市教委は１日、８月３０日にヒグマ１頭が近隣の山林で目撃されたため...
函館市内の９月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は３００人とな...
道は今月の「食品ロス削減月間」に合わせ、食品ロス削減運動に力を入れて...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
函館市がこのほどまとめた２０２１年の中心市街地歩行者通行量調査（６月...
新型コロナウイルスの経済対策として函館市が発行したプレミアム付き商品...
函館市西部地区まちぐらし検討会議（座長・岡本誠公立はこだて未来大教授...
【森】第１回森町議会１０月会議が５日開かれた。農地耕作条件改善事業濁...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽８日＝...
【八雲】八雲保健所は５日、管内の５０歳代女性１人が腸管出血性大腸菌感...
【札幌、旭川】道や札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】萩野小学校（石山史校長）の稲刈り体験学習が９月２９日、市開発...
【江差】町の観光拠点の一つ「かもめ島」の美しい景観を維持しようと、江...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...