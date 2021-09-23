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函館市議会第３回定例会で認定された市の２０２０年度一般会計決算は、次...
【北斗】北斗市議会の北海道新幹線トンネル工事に伴う掘削発生土に関する...
【北斗】第３回市議会定例会は２２日、本会議を再開。２０２０年度の各会...
【北斗】２２日閉会の第３回北斗市議会定例会の決議を受けて新たに設置さ...
【松前、上ノ国、江差、乙部】洋上風力発電を進める上での前提条件となる...
道は２１日、７月１日現在の基準地価（今年度地価調査）を発表した。渡島...
【北斗】市議会の決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は２...
【上ノ国】第５回町議会臨時会が２１日、開かれた。滝沢地区漁業集落排水...
【乙部】町の寺島努町長は、町国保病院に新型コロナウイルス検体検査機器...
衆院議員の任期満了まで２１日で残り１カ月。次期衆院選道８区（渡島、桧...
【江差、上ノ国】道と道石油業協同組合連合会が２０１１年に締結した災害...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇森町 （２４日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
授業の一環で訪れた北大臼尻水産実験所で前浜の特徴などを学んだほか、シ...
【北斗】函館水産高校（亀山喜明校長）専攻科機関科２年の遊佐翼さん（２...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）はこのほど、動物柄の同社の重機が掲載...
室内の抗ウイルス・抗菌・消臭コーティングサービスを手掛ける。コスモ技...