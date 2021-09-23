この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】北斗市議会の北海道新幹線トンネル工事に伴う掘削発生土に関する...
【北斗】第３回市議会定例会は２２日、本会議を再開。２０２０年度の各会...
【北斗】２２日閉会の第３回北斗市議会定例会の決議を受けて新たに設置さ...
【松前、上ノ国、江差、乙部】洋上風力発電を進める上での前提条件となる...
道は２１日、７月１日現在の基準地価（今年度地価調査）を発表した。渡島...
【北斗】市議会の決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は２...
【上ノ国】第５回町議会臨時会が２１日、開かれた。滝沢地区漁業集落排水...
【乙部】町の寺島努町長は、町国保病院に新型コロナウイルス検体検査機器...
衆院議員の任期満了まで２１日で残り１カ月。次期衆院選道８区（渡島、桧...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１９日、函館市本町交...
○…オーガニック食品の量り売り店「山崎商店」（山崎恵子...
【写真特集】第７４回北海道高校南・北ラグビーフットボール選手権大会兼...
【写真特集】第７４回北海道高校南・北ラグビーフットボール選手権大会兼...
【写真特集】第７４回北海道高校南・北ラグビーフットボール選手権大会兼...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
七飯町在住の臨床美術士、中村まゆみさん（６３）は２２日から、函館市地...
函館高等支援学校（立田俊治校長）で２１日、さまざまなニュースポーツを...
東京都墨田区在住の奥村誠章さん（５１）は、６月から北海道１７９市町村...
函館市議会第３回定例会で認定された市の２０２０年度一般会計決算は、次...
観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...