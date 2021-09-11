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函館市は１０日、函館駅前東地区再開発事業で旧棒二森屋跡地に新たな公共...
【北斗】第３回定例市議会の決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、１２日が期限だった道内...
道は、秋のヒグマ注意特別期間（１０月３１日まで）に合わせ、ヒグマによ...
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【七飯】第３回町議会定例会は１０日、本会議を続行。昨年度各会計決算を...
【知内】町はこのほど、オンラインセミナー「ふるさと納税を活用し地域産...
函館市は８日の市議会予算決算特別委員会民生分科会（見付宗弥委員長）で...
【乙部】町は１０日、岩盤崩落に伴う国道２２９号の通行止め区間（鳥山―...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】小児科ひよ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
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函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...