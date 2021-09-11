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道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
【北斗】市は、市観光交流センターの活性化構想をまとめた。市観光協会の...
函館市は１０日、函館駅前東地区再開発事業で旧棒二森屋跡地に新たな公共...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、１２日が期限だった道内...
道は、秋のヒグマ注意特別期間（１０月３１日まで）に合わせ、ヒグマによ...
【鹿部】第３回定例町議会は１０日、決算審査特別委員会に付託していた昨...
【七飯】第３回町議会定例会は１０日、本会議を続行。昨年度各会計決算を...
【知内】町はこのほど、オンラインセミナー「ふるさと納税を活用し地域産...
函館市は８日の市議会予算決算特別委員会民生分科会（見付宗弥委員長）で...
労働力不足解消の新たな働き方として注目されている超短時間労働「プチ勤...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
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函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
函館市内の写真愛好家で作られるフォトサークル写留夢（しゃるむ）（石川...
函館市中央図書館は１４日午後１時半から、今年度の「初心者のための読み...
北海道奎星（けいせい）会（木村蒼人会長）主催の第６５回書道展（函館新...
道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
国立音楽大北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日午後１時半から、函館市...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...