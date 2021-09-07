函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

函館市が自動販売機設置者を公募

[ 政治・行政 ]

　函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...

函館市が自動販売機設置者を公募
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

北斗市議会　定例会７日に開会

[ 政治・行政 ]

　【北斗】第３回市議会定例会が７日に開会する。会期は２２日までの１６日...

北斗市議会　定例会７日に開会
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

五稜郭タワーで月下美人鑑賞会　予想より早く開花

五稜郭タワーで月下美人鑑賞会　予想より早く開花

【写真特集】第５４回道南中学校陸上新人大会

【写真特集】第５４回道南中学校陸上新人大会

カリンバの魅力伝える　１１日に公会堂コンサート

カリンバの魅力伝える　１１日に公会堂コンサート

西村さん１００歳おめでとう　娘２人が役場訪問、町長と祝う

西村さん１００歳おめでとう　娘２人が役場訪問、町長と祝う

楽しみながらＳＤＧｓ知って　１８、１９日に蔦屋書店でマルシェ

楽しみながらＳＤＧｓ知って　１８、１９日に蔦屋書店でマルシェ

函館市教育審、今年度の事務点検・評価報告書を答申

函館市教育審、今年度の事務点検・評価報告書を答申

北斗市議会　定例会７日に開会

北斗市議会　定例会７日に開会

松前町議会　さくら漁協の欠損金解消へ

松前町議会　さくら漁協の欠損金解消へ

道とキャリアバンクが外国人材就労支援で協定

道とキャリアバンクが外国人材就労支援で協定

１０日と２５日に「お話聴きますカフェ」

１０日と２５日に「お話聴きますカフェ」

最新動画

カパーナ　ローサ　カリーナ販売所／旬のスイーツを販売

老舗味めぐり／折内養蜂園

パールライオン函館店／カカオキャット函館　北海道産プレミアムチョコレート

ホテイヤサンドイッチスタンド／ゆっくり過ごせるカフェ

ｒｅｊｏｉｃｅ／メークやスキンケアを見直せる

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

9月 7日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

9月 7日のイベント情報

2021年9月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト