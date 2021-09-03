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函館市は、７月に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
【森】第１回森町議会９月会議は２日、本会議を続行し、一般質問に７人が...
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函館市の第３回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算案１７件...
函館市廃棄物減量等推進審議会の今年度第１回会合が８月２４日、市環境部...
【森】第１回森町議会９月会議が１日に開かれ、会期を１５日までと決めた...
競泳の男子１００メートルバタフライ（視覚障害Ｓ１１）で、木村敬一（東...
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渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの若年層への感染拡大を防ごうと、...
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市立函館保健所は３日、函館市内で新たに２６人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３日、新たな新型コロナウイルス感...
エビ好きにはたまらない店の名物どんぶり 60年ほど前に斉藤ヤヱさんが...