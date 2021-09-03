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    政治・行政

    函館市が自動販売機設置者を公募

    [ 政治・行政 ]

    　函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...

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    松前町職員１人を懲戒処分

    [ 政治・行政 ]

    　【松前】町は１日付で、上司の決裁を受けずに事務を執行したなどとして、...

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    森町議会　補正予算など１０件可決

    [ 政治・行政 ]

    　【森】第１回森町議会９月会議が１日に開かれ、会期を１５日までと決めた...

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    東京2020 パラリンピック【速報】

    競泳木村、４度目出場で初の金

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    ５０歳杉浦が２冠　自転車女子個人ロードレース

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    大矢が銀　陸上車いす１００メートル

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    １４歳山田は２個目銀―競泳

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    競泳鈴木、全５種目でメダル

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    車いすテニスの上地、銀以上確定

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    車いすテニスで菅野、諸石組が銅

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    杉村が金メダル ボッチャ個人（脳性まひＢＣ２）

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    駒ケ岳登山の女性　一時遭難も無事救助

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    函館で２６人新規感染　市内小学校でクラスター

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