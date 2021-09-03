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【松前】町は１日付で、上司の決裁を受けずに事務を執行したなどとして、...
【福島】東日本電信電話北海道南支店と町は１日、地震、風水害など大規模...
函館市の第３回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算案１７件...
函館市廃棄物減量等推進審議会の今年度第１回会合が８月２４日、市環境部...
【森】第１回森町議会９月会議が１日に開かれ、会期を１５日までと決めた...
函館市は８月３１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策として、...
函館市は８月２５日、認定こども園や幼稚園、保育所の利用者の一部に、誤...
函館市都市景観審議会（岡本誠会長）の今年度第２回会合が８月２５日、市...
１２日にオーシャンスタジアムで開幕する第７４回秋季北海道高校野球大会...
【北斗】サッカーの第１５回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯ＪＦＡ...
函館地区武道連絡協議会（室田晴康会長）の創立２０周年記念式典がこのほ...
【北斗】フルコンタクト空手の北斗市福祉チャリティー第１３回道南実戦空...
函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...
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道は、今月２３～２５日に札幌市内で日本酒の味や風味を競う「北海道の酒...
昨年度は前年度より１ポイント下がって３７％。本欄でも何度か触れた、わ...
函館駅前地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三理事長）と...
卓球の道南選手権大会（函館卓球協会主催）がこのほど、函館アリーナで開...