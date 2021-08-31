函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

函館市議会、定例会１日に開会

[ 政治・行政 ]

　函館市議会の議会運営委員会（藤井辰吉委員長）が３０日に開かれ、第３回...

函館市議会、定例会１日に開会

北斗市議会、定例会７日に開会

[ 政治・行政 ]

　【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が３０日開かれ、...

北斗市議会、定例会７日に開会

函館市営施設の時短、休業について

[ 政治・行政 ]

　道内への緊急事態宣言が発令されることを受けて函館市は２６日、市営公共...

函館市営施設の時短、休業について

函館市のイベント中止、延期

[ 政治・行政 ]

　函館市は２８、２９両日にイオン湯川店（湯川３）で予定していた、マイナ...

函館市のイベント中止、延期
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

和田が銀　陸上男子１５００

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　陸上男子１５００メートル（視覚障害Ｔ１１）では和田伸也（長瀬産業）が...

和田が銀　陸上男子１５００

準決勝進出逃す　５人制サッカー

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　５人制サッカーは１次リーグが行われ、日本は中国に０―２で敗れ、１勝２...

準決勝進出逃す　５人制サッカー

男子１５００で和田が銀―陸上

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　東京パラリンピック第８日は３１日、陸上男子１５００メートル（視覚障害...

男子１５００で和田が銀―陸上

５０歳杉浦が最年長金―自転車

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　東京パラリンピック第８日は３１日、自転車の女子個人ロードタイムトライ...

５０歳杉浦が最年長金―自転車
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

東京2020 パラリンピック【速報】

和田が銀　陸上男子１５００

和田が銀　陸上男子１５００

準決勝進出逃す　５人制サッカー

準決勝進出逃す　５人制サッカー

男子１５００で和田が銀―陸上

男子１５００で和田が銀―陸上

５０歳杉浦が最年長金―自転車

５０歳杉浦が最年長金―自転車

鈴木が銀メダル、富田が銅―競泳

鈴木が銀メダル、富田が銅―競泳

佐藤が２冠、上与那原は銅―陸上

佐藤が２冠、上与那原は銅―陸上

柔道女子７０キロ級で小川が銅

柔道女子７０キロ級で小川が銅

競泳の山口が金メダル

競泳の山口が金メダル
パラリンピック記事一覧
休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

世界遺産登録盛り上げる　鹿部道の駅で縄文遺跡群フェア

世界遺産登録盛り上げる　鹿部道の駅で縄文遺跡群フェア

せたな町長選告示　高橋氏が立候補

せたな町長選告示　高橋氏が立候補

ＤＯＮＡＮ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ／沈没から１５０年。波乱に満ちた咸臨丸の生涯

ＤＯＮＡＮ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ／沈没から１５０年。波乱に満ちた咸臨丸の生涯

福島町、活アワビ販売会を一時休止　消費量増加の影響

福島町、活アワビ販売会を一時休止　消費量増加の影響

江差町コロナワクチン接種状況　２４日現在約８１％に

江差町コロナワクチン接種状況　２４日現在約８１％に

函館北斗ＬＣ　６０周年記念し、五稜郭公園に時計寄贈

函館北斗ＬＣ　６０周年記念し、五稜郭公園に時計寄贈

屋久杉玉磨きに親子真剣　工芸舎でワークショップ

屋久杉玉磨きに親子真剣　工芸舎でワークショップ

戦後７６年・記憶をつないで＜追加編＞／花野芳枝さん（８４）引揚寮の暮らし思い出す

戦後７６年・記憶をつないで＜追加編＞／花野芳枝さん（８４）引揚寮の暮らし思い出す

姥神祭の気分味わって　江差でキャンペーン、景品発送手続き完了

姥神祭の気分味わって　江差でキャンペーン、景品発送手続き完了

妊婦先行接種の動き広がる　北斗は表明　函館は検討

妊婦先行接種の動き広がる　北斗は表明　函館は検討

最新動画

老舗味めぐり／折内養蜂園

パールライオン函館店／カカオキャット函館　北海道産プレミアムチョコレート

ホテイヤサンドイッチスタンド／ゆっくり過ごせるカフェ

ｒｅｊｏｉｃｅ／メークやスキンケアを見直せる

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『澤田米穀店』ふっくりんこＪＡＰＯＮ

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

8月31日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

8月31日のイベント情報

2021年8月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト