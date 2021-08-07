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渡島総合振興局は４日、函館市を含む渡島管内で新型コロナウイルスの感染...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
総務省は３日、自治体の財源不足を補う２０２１年度の地方交付税（普通交...
【北斗】第４回市議会臨時会が３日に開かれ、市税の還付金など歳入歳出に...
函館市内で新型コロナウイルス感染者数が急増していることを受け、工藤寿...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数は、７月２３～２９日の週は４...
【鹿部、森、木古内、知内、八雲】鹿部、森、木古内、知内、八雲の５町の...
道は、道内での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、飲食店など対面で...
【札幌】鈴木直道知事は７月３１日の定例記者会見で、北海道への新型コロ...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）が１～６日に開いた児童向けの縄文...
ＮＰＯ箱館写真の会（野戸崇治代表）は７日から、明治期に財を成した海産...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
道は、既に用意している道南２棟目の宿泊療養施設「ユニゾインエクスプレ...
北海道農産基金協会（札幌）は、道内の菓子店で菓子を買ってスタンプを集...
シルクロードの景観や火山など、自然から着想を得た作品を描き、６０余年...