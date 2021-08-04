この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
総務省は３日、自治体の財源不足を補う２０２１年度の地方交付税（普通交...
【北斗】第４回市議会臨時会が３日に開かれ、市税の還付金など歳入歳出に...
函館市内で新型コロナウイルス感染者数が急増していることを受け、工藤寿...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数は、７月２３～２９日の週は４...
【鹿部、森、木古内、知内、八雲】鹿部、森、木古内、知内、八雲の５町の...
道は、道内での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、飲食店など対面で...
【札幌】鈴木直道知事は７月３１日の定例記者会見で、北海道への新型コロ...
【北斗】市によると、２９日時点で市内高齢者（６５歳以上）の７８・２％...
函館市は、市内のイカ加工業者がこれまで未利用の原材料を使う「魚種転換...
函館市は３０日、２０２１年市功労賞の表彰式をホテル函館ロイヤルで開き...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
市立函館博物館（熊谷正館長）は７月３１日、講座「大森浜の貝で標本箱を...
函館在住の木版画家、佐藤國男さんの個展「宮沢賢治の世界を彫る」が、テ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
函館少年刑務所は４日、同刑務所の１０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
農林水産省が行う「国際果実野菜年２０２１」のオフィシャルサポーターに...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
夏枯れの時期になってきたが、噴火湾方面ではチカが良化している。椴法華...