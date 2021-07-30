この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は２９日、漁場環境...
【上ノ国】第４回町議会臨時会が２９日、開かれた。町道扇石木ノ子線災害...
【上ノ国】町は２８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日から...
イオングループのイオン北海道（札幌、青柳英樹社長）とダイエー（東京、...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２７日、函館市の垣...
函館市教委は２８日、世界文化遺産に登録が決まった「北海道・北東北の縄...
【江差】第２回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２７日、江差町...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で不安を抱える女性を支...
国土交通省北海道局はこのほど、今年度の北海道特定特別総合開発事業推進...
１８６８（明治元）年１０月２０日、旧幕府軍の榎本武揚率いる軍艦８隻が...
渡島総合振興局は、道どさんこプラザ函館湯川店（コープさっぽろ湯川店１...
【七飯】老舗豆腐メーカー日乃出食品（七飯町緑町３、工藤英洋社長）は８...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、８月１７日に開催する今年度のノーマ...
【福島】北ガスアリーナ札幌４６（札幌市）で２７日に開かれた全道中体連...
【鹿部】第２回町議会臨時会が３０日に開かれた。１０月から実証運行を予...
函館市中央図書館は１日午前１０時から、夏休みイベント「こわ～いお話会...
【森】森署はこのほど、尾白内小学校で防犯訓練を実施した。１０人の教職...
【江差】江差町民芸団体連絡協議会（会長・照井誉之介町長）は、江差追分...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は３０日、新たな新型コロナウイルス感染...