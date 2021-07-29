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【上ノ国】町は２８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日から...
イオングループのイオン北海道（札幌、青柳英樹社長）とダイエー（東京、...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２７日、函館市の垣...
函館市教委は２８日、世界文化遺産に登録が決まった「北海道・北東北の縄...
【江差】第２回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２７日、江差町...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で不安を抱える女性を支...
国土交通省北海道局はこのほど、今年度の北海道特定特別総合開発事業推進...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...
柔道は２９日、男女各１階級が行われ、女子７８キロ級の浜田尚里（自衛隊...
バドミントンは２９日、女子ダブルス準々決勝が行われ、世界選手権連覇の...
秋までに行われる衆院選へ向け、道選管事務局渡島支所（支所長・鳴海拓史...
バスケットボールは２９日、１次リーグが行われ、男子Ｃ組の日本はスロベ...
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ハンドボールは２９日、女子１次リーグが行われ、Ａ組の日本は韓国に２４...
深堀町会（大野忠雄会長）と学童保育所スマイルキッズクラブ（山本智子代...
函館西高校茶道部（黒島華蓮部長、部員３２人）は２６日、同校で茶会を開...
海の日を祝う会（会長・久保俊幸函館商工会議所会頭）は２６日、五島軒本...
函館朝市やおでかけリハビリの関係者を対象とした「先進的な感染症対策セ...