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国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２７日、函館市の垣...
函館市教委は２８日、世界文化遺産に登録が決まった「北海道・北東北の縄...
【江差】第２回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２７日、江差町...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で不安を抱える女性を支...
国土交通省北海道局はこのほど、今年度の北海道特定特別総合開発事業推進...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...
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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録決定から一夜明けた２...
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函館市はこのほど、生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命函館支社...
イオングループのイオン北海道（札幌、青柳英樹社長）とダイエー（東京、...
函館港内の函館沖堤防（沖堤）ではフクラギやアブラコなど良型の知らせが...
フィッシュランド函館西桔梗店の店長とスタッフが２４日、知内方面へ釣行...
函館山沖のイカ釣り（船釣り）は依然好調をキープ。フィッシュランド函館...
▽マゾイ、クロゾイ、メバル情報（２４日） かなりの数が釣れていた先週...
矢田釣具店・道南釣り情報...