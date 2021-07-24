この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は、パネル展「世界遺産登録をめざす北海道・北東北の縄文遺跡群」...
【松前、福島】松前町白神の白神覆道内で天井のコンクリート片が落下し、...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...
函館市教委はこのほど、市いじめ防止対策審議会（会長・三上清和道教育大...
函館市は１９日、今年の市民貢献賞の受賞者を発表した。地方自治功労に前...
ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）は１９日、子どもたちの...
不動産業の東銀リアルエステート（東京、澤井隆社長）は企業版ふるさと納...
【札幌】鈴木直道知事は２０日の定例記者会見で、札幌市での新型コロナウ...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数の累計が１９日、９００人（発表日...
函館市は、椴法華地区で指定管理者の椴法華振興開発（中市敏樹社長）が運...
道南縄文文化推進協議会（会長・境勝則函館商工会議所副会頭）は、世界文...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
市立函館博物館は２３日、函館公園内の北海池で夏休みの小学生らを対象に...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は２２日、函館朗読紀行Ｖｏｌ・１５「大...
〇…みすず調剤薬局（函館市柏木町）の薬食同源教室がこのほど、函館市亀...
野良猫の増加やトラブルを防ぐため、不妊・去勢手術を行い、地域と猫の共...
「ゼロカーボン」「カーボンゼロ」「カーボンニュートラル」という言葉を...
４連休の２日目となった２３日、函館市内の観光地は、久しぶりに多くの観...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...