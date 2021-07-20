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函館市内で活動するさまざまな団体と工藤寿樹市長がまちづくりについて直...
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道は１７日から、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、...
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工藤市長は１５日の定例記者会見で、首都圏を中心に新型コロナウイルス感...
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北海道付近が引き続き高気圧に覆われた影響で、２０日の渡島・桧山地方は...
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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
◇木曜会・鹿部大会（８日、鹿部町パークゴルフ場） ▽男子 ①樋口譲...