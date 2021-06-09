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函館開発建設部は８日、３月２８日に全線開通した函館新外環状道路空港道...
島昌之氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～１１時 ①教育行政（１主...
【森】森町議会６月会議が８日開かれた。小中学校の入学時と中学校卒業時...
函館市議会の第２回定例会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（遠山俊...
【七飯】第２回町議会定例会は８日、本会議を続行。奨学金制度の利用者で...
【木古内】札幌国税局は８日、昨年度分確定申告にでの税務行政の効率化に...
【七飯】第２回町議会定例会が７日開会し、会期を９日までの３日間と決め...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が７日に開かれ、...
【北斗】市は４月から、人材不足に悩む市内の保育所などと、資格を持って...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
◇木曜会・上磯大会（３日・北斗市運動公園パークゴルフ場） ▽男子＝...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が９日、開かれた。旧湯ノ岱小学校改修工事...
【上ノ国】多年にわたり国勢調査員を務めた福原一さん（７７）＝町扇石＝...
▽魚は餌が降りてくるのを待っていた！（２日） 最近の毎週は低気圧の影...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が３日、北斗市方面の浜へキス狙いで...
おことわり 矢田釣具店道南釣り情報は休みます ...
５、６日は週末として久しぶりに釣り日和に恵まれ、噴火湾方面では投げ釣...
【江差】医療法人道南勤労者医療協会は、町中歌町の江差診療所に訪問リハ...
【江差】江差保健所は９日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみら...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...