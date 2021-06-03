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【知内】町は１日、漁業資源を増やすため「豊かな北の漁場を取り戻せ！水...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２日、活動報告のため函館新聞...
道は１日、５年に１回行われる２０２０年国勢調査の速報値（道独自集計）...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は１日の定例記者会見で、７５歳以上の市民...
函館市議会の第２回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算案な...
【福島】町は１日、福島漁港で整備が進められていた船揚場屋根施設の完成...
【乙部】道内の現職副町長で在任期間最長となる３０年間務めた萬木（よろ...
函館市は、２０２２年度の開設を予定する福祉拠点（多機能型地域包括支援...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
道内への緊急事態宣言の延長を受けて函館市は２９日、継続していた市営公...
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昨年新設された「プログラミング能力検定」（同検定協会主催）で、函館市...
深瀬医院（深瀬晃一院長）は新型コロナウイルスワクチンをより効率的、安...
渡島総合振興局は２日、新型コロナウイルス患者急増に対応した道南２棟目...
函館水産高校（亀山喜明校長）で１日、今年度の「ひまわりプロジェクト」...
函館市は、例年４月以降に開設している市の公園などの水遊び場について、...
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◇転任あいさつ ＮＴＴ東日本北海道南支店長 立田...
函館市はもとより道南に朗報が届いてから、１週間が過ぎた。それはコロナ...
七飯男爵太鼓創作会（高橋理沙代表）は７月３、４の両日、函館ゆかりの歌...