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立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
道内への緊急事態宣言の延長を受けて函館市は２９日、継続していた市営公...
函館市が２８日発表した２０２０年度の観光入り込み客数は前年度比４２・...
統計開始以来最大の下落率となった、函館市の２０２０年度観光入り込み客...
【北斗】第３回臨時市議会が２８日に開かれ、新型コロナウイルス緊急対策...
【江差】町は２８日の町議会全員協議会で「北の江の島拠点施設整備基本構...
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【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対応...
【松前】第４回町議会臨時会が２８日開かれた。町肉牛改良センター牛舎建...
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〇…麺処「赤兎馬（せきとば）」が１日、ポールスターショ...
高体連函館支部予選の剣道は５月２３日、函館工業高校で男女の団体戦と個...
道南いさりび鉄道は５月３１日、新型コロナウイルスに関わり北海道への緊...
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日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は５月３１日、新型コロナウイルス感染症予...
函館演劇鑑賞会は１７日午後６時半から、第３１０回例会「松井須磨子」を...