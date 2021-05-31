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道内への緊急事態宣言の延長を受けて函館市は２９日、継続していた市営公...
函館市が２８日発表した２０２０年度の観光入り込み客数は前年度比４２・...
統計開始以来最大の下落率となった、函館市の２０２０年度観光入り込み客...
【北斗】第３回臨時市議会が２８日に開かれ、新型コロナウイルス緊急対策...
【江差】町は２８日の町議会全員協議会で「北の江の島拠点施設整備基本構...
函館市議会は２８日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第２回定...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対応...
【松前】第４回町議会臨時会が２８日開かれた。町肉牛改良センター牛舎建...
【福島】町議会定例会５月会議が２８日開会した。子育て世帯生活支援特別...
函館市の工藤寿樹市長は２７日午前、市役所で記者会見を開き「長年にわた...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、フォー...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館方面防犯協会連合会、函館中央管内防犯協会などの会長を務める千葉敬...
気象庁が１０年ぶりに更新し、５月１９日から使用している気温や降水量な...
函館市内の公園で、道内では非常に珍しい渡り鳥のブッポウソウが見つかり...
五稜郭公園では、土塁の斜面に咲くツツジが見ごろとなり、フジ棚と初夏の...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
高体連函館支部予選のバレーボールは２１～２３日、市函高と大妻高で行っ...
バスケットボールの第４回道南中学校春季大会（北海道バスケットボール協...
ハンドボールの函館春季大会（函館ハンドボール協会主催）がこのほど、函...